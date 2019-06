Nå får du din egen digitale assistent i møte med det offentlige

Den nye digitaliseringsstrategien for offentlig sektor, som blir presentert av digitaliseringsminister Nikolai Astrup tirsdag, er et resultat av at innbyggere, næringsliv og frivillig sektor ofte opplever å bli en kasteball mellom ulike offentlig etater når de søker hjelp via deres nettsider.

– At vi i dag har et hav av informasjon, på mange forvaltningsnivå, som igjen har ulike datasystemer som ikke alltid kommuniserer med hverandre, betyr at sluttbrukerne må bruke mye tid for å finne frem i jungelen. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge.