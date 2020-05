Statsbygg fortsetter rivningsarbeidet av Y-blokken til tross for gjentatte aksjoner fra verneforkjemperne samt en varslet rettssak på sensommeren.

Nå er byggegjerdet utvidet for blant annet å få plass til flere anleggsmaskiner på innsiden.

Stein J. Bjørge

– Det arbeides nå på innsiden av bygget for å legge til rette for at Picassos integrerte kunstverker kan løftes bort. Selve flyttingen av kunsten vil skje en gang i juni eller juli, sier Pål Weiby, kommunikasjonsansvarlig for det nye Regjeringskvartalet i Statsbygg.

– Vil det kjente trappeløpet på innsiden også bli tatt vare på?

– Det er det ingen planer om. Det har vist seg å være vanskelig å skjære ut trappen uten at den blir ødelagt. Det er heller ikke funnet gjenbruk for trappen, sier Weiby.

Tirsdag formiddag startet arbeidet med å fjerne et annet kunstverk, nemlig Torso. Verket har stått i vannspeilet mellom Høyblokken og Y-blokken siden 1999 og blir omtalt som et ikonisk verk.

Kan dukke opp andre steder

– Torso er uten tvil et av de ikoniske verkene som tilhører Regjeringskvartalet. Det har sammen med vannspeilet det står i, vært med på å gi identitet til området, sier Svein Bjørkås, direktør i Kunst i offentlig rom (Koro).

Statsbygg

Jan T. Espedal

Nå skal kunsten settes på lager på ubestemt tid.

– Det er stor sannsynlighet for at dette verket også blir å se i det nye Regjeringskvartalet, men det er litt tidlig å fastslå. Vi jobber nå med et forprosjekt til kunstprosjektet i det nye Regjeringskvartalet. Her skal både nye og eksisterende verk inn, sier Bjørkås.

Hvis det skulle vise seg at Torso ikke blir funnet verdig en plass i det nye Regjeringskvartalet, vil det uansett ikke bli stående på lager.

– Da vil det kunne bli brukt på andre statlige institusjoner, sier Bjørkås.