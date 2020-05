Nick Cave: En gal mann som snakker med seg selv?

Det er fryktelig mange ting man ikke får sett eller gjort for tiden, men noe smerter selvfølgelig mer enn annet. For eksempel vårens planlagte, doble dose med Nick Cave.

Den utsolgte konserten med ham og The Bad Seeds i Oslo Spektrum i mai er flyttet til neste år, mens åpningen av Stranger Than Kindness: The Nick Cave Exhbition ved Det Kgl. Bibliotek i København er utsatt på ubestemt tid. Trøsten får være den ferske boken fra utstillingen, pluss den nyåpnede 24-timers kanalen Bad Seed TeeVee på Youtube. Begge deler hjelper på.