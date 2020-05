Jazzpianisten Elliott Udo har forlatt hjemlandet USA etter at en suksessrik karriere kollapset da sønnen hans døde. Sammen med bestevennen Farid driver han nå jazzklubben The Eddy i utkanten av Paris, hvor hans band – som også heter The Eddy – øver, spiller og jakter på platekontrakt.

Rundt klubben sirkler også serbiske gangsters, narkoselegende ungdommer og et parisisk gateliv man mest ser på nyhetene når biler brenner. Vi er så langt ute i arrondissementene at Eiffeltårnet knapt er synlig.