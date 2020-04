Korpspresidenten jubler for gjenopptatte øvelser

Onsdag godkjente Helsedirektoratet Norsk musikkråds smittevernveileder for trygge musikkøvelser, noe som åpner for at kor, korps, orkestre og andre musikklag kan møtes under gitte forutsetninger.

– Jeg tror korpsene føler på en stor lettelse for å kunne utøve både det musikalske og det sosiale igjen, sier president Rita Hirsum Lystad i Norges Musikkorps Forbund til NTB.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Delte seg i to

Selv er hun tamburmajor i Drøbak Trommedamer som søndag kveld hadde sin første fysiske øvelse siden 8. mars.

– Vi har jobbet veldig godt med å imøtekomme veilederen. Vi var så mange at vi måtte dele oss i to grupper, så den ene øvelsen var på Seiersten stadion, og den andre på ungdomsskolen like ved, forteller Lystad.

Ifølge veilederen skal det være to meters avstand mellom hver person og maksimalt 30 personer samlet. Man skal heller ikke berøre andres instrumenter eller utstyr, og øvingslokalet må være stort nok.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Kreative løsninger

Koronapandemien har medført at trommedamene i likhet med andre musikklag, har måttet finne andre løsninger frem til nå.

– Det har vært en fantastisk kreativitet på digitale flater med både enkelt- og gruppeundervisning, men det er selvfølgelig krevende å ha samspill. Vi har fått det til på sett og vis, og det er viktig å holde det musikalske og sosiale fellesskapet i gang, sier hun.

Kulturminister Abid Raja (V) har bekreftet at musikkorps kan spille på 17. mai så lenge det er stor nok avstand mellom rekkene.