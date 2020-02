Ukens kulturtips: italiensk drama, spenning til kokepunktet og en knyttneve fra Nord-Irland

«Gaia Girace og Margherita Mazzucco er strålende i rollene som Lila og Elena, og scenene dem imellom er umiddelbare høydepunkter. Som for eksempel da Elana kommer på besøk, og Lila går fra rom til rom med solbriller for å skjule blåveisen Stefano har gitt henne», skriver vår serieanmelder Asbjørn Slettemark. Han mener serien fortsetter å imponere og fengsle.

«The Souvenir er en introspektiv studie som ikke bare forteller om misbruk, men også om tilblivelsen av en filmkunstner. Selv om Hoggs fortellerstil kan oppfattes distansert, er det sjeldent jeg har opplevd en film som kommer så tett innpå mekanismen i et giftig forhold», skriver vår filmanmelder May Synnøve Rogne. Hun mener dette er en fantastisk film om et dårlig forhold.