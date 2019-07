«Becquerel er måleenheten for radioaktivitet, og kom til nyhetssendingene med den samme vinden som brakte radioaktivt materiale fra eksplosjonen i atomkraftverket i Tsjernobyl i april 1986. Den dag i dag forbinder jeg fremdeles ordet med faren for at norsk lammekjøtt skulle bli radioaktivt fordi dyrene åt gress hvor det hadde regnet atomavfall.

Sovjetunionen delte mildt sagt sparsommelig med informasjon om ulykken, og eksperter med geigertellere i beltet analyserte mens vi unge seere storøyde fulgte med på nyhetssendinger. 33 år senere kommer omsider Chernobyl, HBOs glimrende miniserie om katastrofen, og det er ingen grunn til å bli mindre redd. Frykten vi kjente på da, blekner sammenlignet med de grusomme detaljene som brettes ut fra de dramatiske aprildagene i 1988».