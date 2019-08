– Jeg var så redd for at leserne ville tenke at jeg unnskylder nazister eller at det er synd på tyskerne, sier Nora Krug til Aftenposten.

Hennes tegnede bok Heimat lanseres på norsk i august, etter å ha havnet på blant annet New York Times’ og Time Magazines lister over de beste bøkene i fjor. Hun har arbeidet med boken i seks år, og er lettet og takknemlig over mottagelsen. Den var hun nemlig ikke sikker på.