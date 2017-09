Nordisk toppmøte på Munchmuseet

Hode ved hode, Cronqvist/Bjørlo/Munch er høstens høydepunkt ved Munchmuseet. Norske Per Inge Bjørlo og svenske Lena Cronqvist er blant Nordens ledende kunstnere og de settes sammen med både kjente og ukjente motiver av Edvard Munch.

Utstillingen inviterer oss til å se og reflektere over hvordan individets sårbarhet, ensomhet og forgjengelighet er noe dypt allmenngyldig og universelt.

Alene – sammen med andre

Kunsthistoriker Kari Brandtzæg er kurator for utstillingen som åpner i slutten av oktober, men allerede tirsdag kan du høre Brandtzæg snakke om utstillingen på Aftenpostens kulturkveld i Kulturkirken Jakob.

Ove Kvavik, Munchmuseet

– Hvorfor velger dere å sette Cronqvist og Bjørlo sammen med Munch?

– Vi ønsker å aktualisere Munch og vise hvor viktig han er for samtidskunsten. Både Lena Cronqvist og Per Inge Bjørlo er opptatt av å undersøke hva det vil si å være et menneske – hvor alene vi er, selv sammen med andre mennesker. Dette er en tematikk Munch tidlig var opptatt av og utstillingens tittel Hode ved hode er hentet fra et av hans malerier, sier Brandtzæg.

Motivet viser et kvinnehode som lener seg mot et mannshode, men det er ingen gjensidig nærhet mellom dem – ubalansen i de to hodene uttrykker det komplekse forholdet mellom mennesker og hvor vanskelig det er å oppnå gjensidig tillit og tilknytning.

Dette gjelder ulike mellommenneskelige relasjoner – som kjærlighetsforhold og forholdet mellom foreldre og barn, men også innenfor en større sosial og politisk kontekst.

privat

Det vi er redde for

– Munch, Cronqvist og Bjørlo anvender sitt eget liv, sine egne minner, erfaringer og opplevelser til å lage kunst som er gyldig for oss alle. De viser oss at det vi er redd for, strever med og gruer oss til ikke er så unikt, men rett og slett det det vil si å være et menneske, sier Brandtzæg.

I utstillingen skal det vises rundt 150 malerier, billedtepper, skulpturer, tegninger og grafiske verk. Per Inge Bjørlo er kjent for sine rominstallasjoner og til utstillingen har han laget et helt nytt rom med bilder, objekter, lys og glass.

Flere av Bjørlos tidlige selvportretter er også med, sammen med Cronqvists billedtepper og Madonnabilder helt tilbake fra 1970-tallet.

I motsetning til i utstillingen Mot Skogen - Knausgård om Munch vil Munchs Livsfrisebilder omkring sykdom, ensomhet, melankoli og død trekkes frem denne gangen. Bilder som vekker gjenklang i Bjørlos og Cronqvists motivkretser.

Ove Kvavik

– Hvordan vil du beskrive Bjørlos og Cronqvists posisjon i dag?

– Begge slo gjennom på den nordiske kunstscenen på 1980-tallet og var representanter for en ny ekspresjonisme der kunstnersubjektet, følelser og store gester ble viktig. I Sverige er Lena Cronqvist en stor stjerne og i Norge er hun godt kjent etter flere utstillinger på Galleri Dobloug. Hun er innkjøpt av Nasjonalmuseet og andre store kunstsamlinger her i landet, sier Brandtzæg og fortsetter:

– Norsk kunstliv ville vært fattig uten Per Inge Bjørlo og han er en tydelig og viktig stemme her. I 2011 fikk han Kritikerprisen for sin utstilling på Henie-Onstad. Hans store installasjoner, skulpturer og bilder kombinerer en sjelden formal og visuell styrke med en indre melankoli og spenning som vil komme godt frem i utstillingen Hode ved hode.

Utstillingen åpner 28. oktober og står frem til 28. januar 2018.

heidi.borud@aftenposten.no

Ove Kvavik, Munchmuseet

Fakta: Profiler Kunstnerne Lena Cronqvist Lena Cronqvist (f. 1938) vokste opp i Karlstad, bor og arbeider i Stockholm og på Koster. Gikk ett år på Konstfack i Stockholm og valgte å gå over til studier ved Kungliga Konstakademien i Stockholm. Cronqvist fikk sitt gjennombrudd på 1970-tallet. Har siden møtt stor interesse for sine utstillinger i Norden og utlandet. Hennes seneste store separatutstilling var i Liljevalchs Konsthall i Stockholm i 2013. Er innkjøpt av Nasjonalmuseet i Oslo og de fleste sentrale kunstsamlinger i Norden. Per Inge Bjørlo Per Inge Bjørlo (f. 1952) vokste opp i Spjelkavik, bor og arbeider på Hønefoss. Regnes som en av Norges mest sentrale nålevende kunstnere. Han har utdannelse fra Bergen Kunsthåndverkskole og Statens Kunstakademi. Fikk sitt gjennombrudd i 1984 med utstilling på Henie Onstad Kunstsenter. Han var Norges representant på Sao Paulo-biennalen i 1985 og Veneziabiennalen i 1988. Fikk i 2011 Kritikerprisen for sin separatutstilling ved Henie Onstad Kunstsenter.