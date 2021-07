Forfatterforeningen ber alle medlemmene stemme om omstridt opprop

Roy Jacobsen har meldt seg ut, andre forfattere ber Den norske Forfatterforening (DnF) trekke støtten til oppropet mot Ytringsfrihetskommisjonen. Nå skal medlemmene bli hørt.

Forfattere som Erik Fosnes Hansen og Roy Jacobsen har vært kritiske til Forfatterforeningen. Sistnevnte meldte seg ut i helgen. Nå vil foreningen høre hva resten av medlemmene mener om oppropet fra Norske Dansekunstnere. Foto: Kristine Heliesen/ Berit Roald, NTB/Ole Gunnar Onsøien, NTB

7. juli 2021 10:34 Sist oppdatert nå nettopp

I utgangspunktet stilte Forfatterforeningen seg bak et opprop fra Norske Dansekunstnere. Det kom etter at kommisjonen arrangerte et innspillsmøte med Are Søberg. Han er kjent fra Facebook-siden Sløseriombudsmannen.

Senere har de tatt selvkritikk. Nå skal de gjennomføre en avstemning blant medlemmene.