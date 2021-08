– Denne fantastiske Oslo-perlen er altfor ukjent

7000 epletrær. Hele åkrer med bukettblomster, for selvplukk. Et gammelt krongods med ny kulturlåve. Og se: Der rusler en internasjonal popstjerne.

– Første gang jeg gikk her, tenkte jeg: Kan det være riktig at jeg er i Oslo? ler Christian Ingebrigtsen. I dag eies Abildsø gård av en ideell stiftelse. Selve gården er åpen for alle når det er konserter der.

Fremover står han på konsertscener i mange land, Christian Ingebrigtsen. Samtidig gir artisten ut sitt første album på norsk. Her og nå står han på favorittstedet i Oslo:

– Hele bydelen er så utrolig fin. Likevel er denne fantastiske perlen altfor ukjent. «Abildsø, hvor er dét?», spør folk. Det er nok bare et spørsmål om tid før området blir oppdaget for alvor. Turen ned til sentrum tar kun minutter, enten man velger buss eller bil. Og bak trærne der ligger Østensjøvannet naturreservat. Hestene du ser, tilhører gården her.

