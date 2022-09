I «Snabba Cash» har kampen om tronen et tydelig problem

Andre sesong av «Snabba Cash» er spennende gatekrim med et bankende hjerte. Én ting trekker dessverre ned serien.

Leya forsøker å få Target Coach notert på NASDAQ-børsen. Samtidig må hun beskytte sønnen Sami fra farene hennes lyssky aktiviteter fører med seg.

Asbjørn Slettemark Serieanmelder og journalist

9 minutter siden

Det er alltid artig å få et nytt produkt fra Jens Lapidus svenske krimfabrikk i hendene. «Stockholm Noir»-serien startet en ny nordisk gangsterlitteratur. Bøkene om torpedoen Teddy og advokaten Emily er spennende. De har også blitt til den solide serien «Top Dogg». Fremtidsthrilleren «Paradis City» ga Sverige sin egen, moderne «Escape From New York».

Og så er det «Snabba Cash»-universet på skjerm, med tittel fra første bok i «Stockholm Noir».