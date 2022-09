– En oppsetning av Mozart kan være like moderne som musikk skrevet i dag

Hvorfor fortsetter orkestre og musikere å spille gammel, klassisk musikk? Hva er det som gjør Mozart, Bach og Beethoven relevante i dag?

Ung Filharmoni med Victoria Willumsen Lewis som konsertmester for noen år siden.

21 minutter siden

I tirsdagens Aftenposten kritiserer musiker Eirik Raude symfoniorkestrene for å spille for mye «gammel» musikk. Han etterlyser større vilje til å spille mer av dagens komponister. Noen hevder symfoniorkestrene blir «museer» for gamle klassikere.

– Hvorfor er de «gamle» klassikerne fortsatt høyst levende i musikklivet?