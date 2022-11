Bokanmeldelse: Språklig elegant, men tematisk litt tamt i rødt, hvitt og blått

Alle skal med i Horveis debutroman om 17. maifeiring på bygda, og det svekker fortellingens nerve.

Debutant Maria Horvei er en erfaren kritiker og skribent. Hun er tidligere redaktør i litteraturtidsskriftet Vinduet.

Mari Grydeland Bokanmelder og forfatter

11. november 2022

Nyutsprungne bjørkeblad, bunadssølv, ispapir, ullstakker, spekemat og pølsekiosk, ja, «hele nasjonaldagsmaskineriet tikker og går», som det heter, i Maria Horveis romandebut «Gratulerer med dagen».

Her undersøker hun den norske nasjonalfølelsen ved å portrettere et knippe bygdefolk i sving på selveste Dagen. Det lykkes hun et godt stykke på vei med.