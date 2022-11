Polert soul, men nerven mangler

Ikke én tone er ute av kurs på Springsteens nye album. Likevel føles ting feil.

Bruce Springsteen (73) slipper nå sitt 21. studioalbum.

12 minutter siden

Bruce Springsteen og hans The E Street Band holder både nostalgien og populariteten oppe. Sammen og hver for seg. Neste år blir det for eksempel en ny, gigantisk verdensturné, og mer enn 100.000 billetter er for lengst er revet vekk til to norgeskonserter på Voldsløkka i Oslo i juni/juli.

Der håper jeg at Bruce & Co. spiller få låter fra «Only the Strong Survive».