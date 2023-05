Bokanmeldelse: Vrengebilde med høy underholdningsverdi

Ønskedrøm eller mareritt? I Maren Uthaugs blodfylte fremtidsfantasi er mannen skrevet ut av historien.

Maren Uthaug ble i fjor belønnet med den danske bokhandlerprisen for romanen som nå er ute på norsk.

20.05.2023 08:00

Det handler om makt. I Maren Uthaugs nye roman, lagt til Danmark flere hundre år frem i tid, er det kvinnene som behersker verden.

Mennene, eller «hannene» som de kalles, er holdt i fangenskap og fungerer som avlsdyr eller som instrument for kvinnenes nytelse. Det trengs bare 11 prosent av dem for at menneskeheten skal kunne reprodusere seg uten fare for innavl.