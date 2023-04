Kjendis-frisør i «Mitt Oslo»: – Vi sprayet herrene ned, de så ikke ut

Statsministeren. TV-stjerner. Forfattere. Musikere. Mengder av politifolk. Hvordan kommer de til å se ut, nå når frisørmester Øyvind Thoresen stenger? Etter 90 år med Oslo-historie?

– Riktignok er jeg gammal, men ikke så gammal at jeg bruker hvit frakk, humrer frisørmesteren med 50 år i faget. Lysestaken i vinduet, i Valkyriegaten, hører egentlig til vintersesongen, forklarer han.

26.04.2023 06:30

Fra herrer neddynket i hårspray til kort-korte frisyrer og kondom-skred, over disken: Mangt har foregått i lokalene til Combi Frisør, midt på Majorstuen, tilstår innehaveren.

– Før var det melkebutikk her. I 1936, trolig enda tidligere, åpnet frisørsalongen. En av de eldste kundene er blitt klippet i dette rommet siden 1947. Han synes det er trist og rart at salongen skal stenge. Og for meg er det rart å være personen som snart legger den ned. Sånn er dét. Tidene forandrer seg.