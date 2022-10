Verket er på pensum verden rundt. Nå anklages det for å promotere pedofili.

I 1977 signerte den franske filosofen Michel Foucault et opprop for å avkriminalisere pedofili. Kampen for pedofili gjennomsyrer Foucault-verk som fremdeles hylles i deler av akademia, mener professor Martin Wåhlberg ved NTNU.

Nå rettes ny skyts mot den franske stjernefilosofen Michel Foucault. Martin Wåhlberg, professor i allmenn litteratur ved NTNU, mener Foucaults faglitteratur bygger på teorier som forsvarer «seksuelle relasjoner» mellom barn og voksne.

9 minutter siden

Den franske filosofen Michel Foucault blir kalt en av verdens mest innflytelsesrike tenkere etter andre verdenskrig. Teoriene hans om makt, straff og seksualitet står fortsatt på pensum ved de fleste universiteter, også i Norge.

Foucault har vært kontroversiell. Frem til sin død i 1984 var han en sentral del av en krets anerkjente og omstridte intellektuelle i Paris. I kjølvannet av 68-opprøret diskuterte de jevnlig en av sine kampsaker: avkriminalisering av pedofili.