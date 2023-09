Svært etterspurte filmer og serier er utsatt. Dette kan du forvente fra Hollywood fremover

Manusforfatterstreiken i Hollywood ser ut til å være over, men det vil ta flere måneder før film- og TV-produksjonen er tilbake til det normale. Streiken har kostet California over fem milliarder dollar.

Manusforfatter Kristin Robinson sier at streiken for en stor del handlet om å sikre unge talenter muligheten til å kunne leve av skriving, og at de har fått støtte fra både bransjen og lokalsamfunnet.