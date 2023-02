En dramatisk fulltreffer

Oslo-Filharmonien og Klaus Mäkelä overbeviser med musikalsk galskap på programmet.

Gammel musikk kan fortsatt sjokkere. Her med barytonsolist Thomas Florio.

24.02.2023 18:13

Galskap har alltid vært en inspirasjonskilde. Fra psykiatriske pasienter på 1600-tallet til operalitteraturens vanviddsscener, er musikk brukt for å uttrykke det som bare ord ikke kan si.

Likevel kan også denne musikken miste av sin berøringskraft. Det som ble regnet for galskap for 200 år siden, er kanskje ikke så merkelig i dag. Med to musikalske vanviddsklassikere på programmet, klarer dirigent Klaus Mäkelä og Oslo-Filharmonien å finne frem det ubehagelige. Gammel musikk kan fortsatt sjokkere.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn