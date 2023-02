Dagens quiz: Fredag 10. februar 2023

Hva heter kapitlene i Koranen?

09.02.2023 19:30

1. Hva er en iguan?

2. Hva heter den tyrkiske matretten som består av skivet kebabkjøtt med tomatsaus og yoghurt?

3. Nær 30 prosent av alle frukter og grønnsaker som importeres til Norge, kommer fra ett land. Hvilket land?

4. Hva heter kapitlene i Koranen?

5. Hva heter den kjente storgården som ligger i Ørland i Trøndelag og som nevnes i tittelen til et Ibsen-stykke?

6. Hvilken gruppe ble dannet i 1959 av blant andre Tor Erik Gunstrøm, Einar Idland og Yngvar Numme?

7. I hvilket fylke ligger øykommunen Sula?

8. Hvilken enhet brukes for å angi lysmengde (lysfluks) på for eksempel lyspærer?

9. Hva heter karakteren som spilles av Agnes Kittelsen i TV-serien «Exit»?

10. Hva betegner både penger og korn uten skall?



1. En øgle.

2. Iskender kebab.

3. Spania.

4. Surer.

5. Austrått («Fru Inger til Østråt»).

6. Dizzie Tunes.

7. Møre og Romsdal.

8. Lumen.

9. Hermine Veile.

10. Gryn.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn