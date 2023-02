Søndag gjør Rihanna comeback foran 190 millioner: – Det kommer til å bli noe som folk aldri har sett før

Rihanna har selv fyrt opp under eget comeback. Men kan hun ha skutt seg selv i foten?

Rihanna på en pressekonferanse torsdag i tilknytning til Super Bowl-finalen.

12.02.2023 18:34 Oppdatert 12.02.2023 19:22

Søndag skal Rihanna opptre på amerikanske Super Bowl Super BowlMesterskapsfinalen i profesjonell amerikansk fotball. for rundt 190 millioner seere. Men artistens tilbakeholdenhet og mystikk fyrer opp under forventningene før årets store halftime-show.

For Rihanna har ikke opptrådt live på flere år. Hennes siste album kom ut for syv år siden. Jo lenger hun har vært borte, jo større har forventningene blitt. Og tyngden av scenen hun velger gjøre comeback på, er enorm.

Mye kan gå galt.

Verdens gjeveste pausekonsert?

Super Bowl-finalen er et av de mest sette sportsarrangementene i hele verden. Halftime-showet, som konserten i pausen av fotballkampen kalles, er derfor en stor begivenhet. Hvert år ligger det stor forventning til både artist og sceneshow.

Ringrever som Beyoncé, Justin Timberlake, Lady Gaga og Bruno Mars har alle tidligere opptrådt i den kanskje gjeveste pausekonsert i verden.

Men Rihanna har ikke sunget live på flere år. Derfor står det langt mer på spill for henne, skriver New York Times.

Beyoncé sto for underholdningen i pausen på Super Bowl i 2016.

– Skremmende

– Det kommer til å bli noe som folk aldri har sett før i et halftime-show, sier produsent Jesse Collins til The Wall Street Journal.

Det demper ikke akkurat forventningene. Flere håper hun skal annonsere en ny turné i løpet av konserten. I forkant har Rihanna solgt T-skjortene: «Rihanna-konsert avbrutt av en fotballkamp, merkelig, men uansett». Hun heller bensin på bålet.

Om konserten søndag viser seg å være middelmådig, kan det være ensbetydende med flopp for en som Rihanna, skriver New York Times. Hun har også tidligere takket nei til Super Bowl. Så hvorfor vil hun gjøre det?

På en pressekonferanse i forkant av konserten, snakker artisten ut om grunnen. At Super Bowl er en av verdens største scener, er skremmende, sa hun.

– Spesielt siden jeg ikke har vært på scenen på syv år, men det er noe spennende med utfordringen.

Hun er hemmelighetsfull. Men opptreden er iallfall neppe bare for pengenes skyld. Rihanna ble nemlig kåret verdens rikeste kvinnelige artist i 2021, skriver Forbes. Det er hun fortsatt, skriver CBS News.

Og det er ikke på grunn av musikken.

Rihanna får ikke betalt for opptredenen på Super Bowl.

Fakta Rihanna Robyn Rihanna Fenty er en 34 år gammel sanger, skuespiller og forretningskvinne fra øya Barbados i Karibia.

Musikken hennes er en blanding av sjangerne pop, RnB, reggae, hipp hop og EDM.

Hun har gitt ut åtte album og hatt 14 låter på toppen av Billboard Hot 100-listen. Det gjør henne til den fjerde artisten med flest nummer én låter, kun slått av Elvis, Mariah Carey og The Beatles.

Hun har vunnet ni Grammys, 13 American Music Awards og også hatt en Oscar-nominasjon.

Fra og med 2022 er hun den rikeste kvinnelige artisten i verden og har en estimert formue på 1.4 milliarder. Kilder: Insider.com, billboard.com, CBS News Vis mer

Tjener ingenting på Super Bowl-konsert

34-åringen har de siste syv årene hatt fokus på å bygge opp tre suksessfulle kosmetikk- og klesmerker. Sminkemerket Fenty Beauty er det mest suksessfulle. Dette har gjort henne til den yngste kvinnelige «self made» milliardæren i USA, ifølge Forbes.

Rihanna lider altså ingen økonomisk nød. Og godt er det, for hun tjener ikke en eneste krone på opptredenen søndag. Selve showet er det vanligvis sponsorer som står for, skriver Insider. Trolig tar dermed Apple Music regningen for Rihannas opptreden.

Dette er vanlig kutyme for Halftime-showet. Hverken Beyoncé, Bruno Mars, Justin Timberlake eller Lady Gaga fikk store summer utbetalt da de sto for underholdningen. Men de får noe.

Ifølge Billboard øker artistenes salg betraktelig. Lady Gagas salg av låter og album skal ha økt med 1000 prosent i etterkant, skriver ABC News.

Rihannas mange slagere vil trolig gjøre et solid rykk etter søndagens opptreden. En god start på et musikalsk comeback.