Dagens quiz: Mandag 3. oktober 2022

8 minutter siden

1. Hvilken av tingene er tillatt for medlemmer av Jehovas vitner: å feire bursdag, å drikke alkohol, å feire jul, å delta i krig?

2. Fra hvilket land kommer kremlikøren Bailey's?

3. Hvilket fotballag spiller hjemmekampene sine på Estadio de Mestalla?

4. Hva het humorprisutdelingen som ble arrangert av NRK i perioden 2001–2017?

5. Hvilken prisbelønt forfatter debuterte med romanen «Hakk» i 1994?

6. Hva heter USAs mest folkerike delstatshovedstad?

7. Hva er en vanligere betegnelse for fermentering?

8. Hvem var LO-leder fra 2013 til 2017?

9. Hvilket gresk ord er den medisinske betegnelsen for regnbuehinnen?

10. Hvilket mineral ble utvunnet av Modum Blaafarveværk i Åmot på 1700- og 1800-tallet?

1. Å drikke alkohol.

2. Irland.

3. Valencia.

4. Komiprisen.

5. Hanne Ørstavik.

6. Phoenix (Arizona).

7. Gjæring.

8. Gerd Kristiansen.

9. Iris.

10. Kobolt.