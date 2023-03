Dagligvare-krigen i «Mitt Oslo»: Pengene renner rett ut?

– Jeg driver landhandel, midt i drabantbyen, utbryter en av Rema-kjedens 670 kjøpmenn. Akkurat nå går flere av dem med tap. Hva kan veteran Kristian Hovelsrud si om sin hverdag?

Hver morgen sitter butikkeieren i kassen her på Oppsal. Så følger varepåfylling og administrasjon: – Ekte kjøpmannsånd handler om entusiasme, fastslår representanten for den omdiskuterte bransjen.

15.03.2023 06:30

En av Norges første drabantbyer. Med en vel etablert butikk, som eies og drives av én mann. Ved siden av, uten forvarsel, sitter en kommunikasjonssjef, fra hovedkontoret. Intervjuobjektet forklarer:

– Rema er organisert annerledes enn de andre kjedene: Bak alle butikkene står selvstendige kjøpmenn. Avtalen med Rema er en såkalt franchise-kontrakt, et samarbeid mellom gjensidige parter. Nå har jeg jobbet i systemet i 27 år, og jeg trives virkelig godt. Alt blir personlig, og mye mer inspirerende, når man eier og driver virksomheten selv. I kassen gikk du forbi en kollega med 15 års erfaring her i butikken. Hun er på fornavn med kundene, hun introduserte meg for dem da jeg overtok for to år siden.