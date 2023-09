Kan en ikke-jøde spille jødisk statsminister? – Litt av et minefelt

Da Dame Helen Mirren landet rollen som Israels statsminister Golda Meir, kom kritikken. Diskusjonen er legitim, sier skuespilleren til Aftenposten.

Vis mer

Publisert: 10.09.2023 17:49 Oppdatert: 10.09.2023 18:14

BERLIN (Aftenposten): – Jeg følte meg som Golda Meir. Helt ærlig, jeg gjorde det. Sminken tok lang tid, men det er viktig for å komme inn under huden på karakteren, sier Dame Helen Mirren.

Skuespilleren var på filmfestivalen i Berlin i vår sammen med regissør Guy Native for å presentere «Golda». Den har norgespremiere fredag. Filmen tar for seg Israels statsminister Golda Meirs rolle under den blodige Yom Kippur-krigen, som varte fra 6. til 25. oktober i 1973.