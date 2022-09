Hvorfor dette, hvorfor nå?

Hypen rundt kunstnerkomet Nikolai Torgersen handler vel så mye om det han ikke får til.

Bildene av skog peker en vei videre i kunstnerskapet, tror Aftenpostens anmelder.

En dame går omkring og mumler på amerikansk for seg selv. «This is so good», sier hun, mens hun tar bilder av alt hun ser med mobilen. En gjeng eldre mennesker peker omkring seg og bruker ord som «moro».

Kunstnerkomet Nikolai Torgersens utstilling «96 notes on how scaring a little boy can make him abandon reality (for ever)» begeistrer. På åpningsdagen ble den utsolgt. Allerede kvelden før hadde folk stilt seg opp i køen utenfor.