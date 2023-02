Undersøkelse: Foreldre lar barna få mobil og sosiale medier i frykt for at de skal falle utenfor

Frykt for utenforskap gjør at mange foreldre gir barna mobil og tilgang til sosiale medier tidligere enn de egentlig ønsker, viser en rapport fra Medietilsynet.

Direktør Mari Velsand i Medietilsynet ønsker en debatt om barn og unges sosiale medier-bruk velkommen. Her fra fremleggelsen av Barn og medier-rapporten i 2020.

07.02.2023 07:11

Norske barn får mobiltelefon stadig tidligere. 17 prosent av barna fikk sin første mobil før de var sju år, mens 93 prosent av alle barn mellom ni og elleve år har i dag egen mobil. I tillegg er halvparten av ni- og tiåringene i sosiale medier, ifølge Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022.

Dette til tross for at foreldre forstår at barna kan bli eksponert både for innhold og situasjoner som de kanskje ikke er modne nok til å håndtere, fremgår det av rapporten.

