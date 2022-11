Dagens quiz: Mandag 21. november 2022

1. Hvilken innlandskommune deler navn med et havpattedyr?

2. Hvilket språk har offisiell status i Qatar?

3. Hvilken del av kroppen snakker legen om når hun bruker begrepet dorsal?

4. Hva heter EUs svar på Statistisk sentralbyrå?

5. Nevn et år Niels Henrik Abel levde.

6. I hvilken populær film fra 1983 møter vi Jennifer Beals i rollen som Alexandra «Alex» Owens?

7. Hvilken ord brukes om å bruke ett slag mer enn par på et golfhull?

8. I hvilket land ble fotball-VM arrangert i 2010?

9. Under hvilket navn er den 46 år gamle artisten Øyvind Sauvik kjent?

10. Hva heter Frankrike på tysk?

1. Sel.

2. Arabisk.

3. Ryggen.

4. Eurostat.

5. 1802–1829.

6. «Flashdance».

7. Bogey.

8. Sør-Afrika.

9. Vinni.

10. Frankreich.