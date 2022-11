Skuffende publikumstall for flere nye norske filmer

For mange norske filmer på en gang, for få publikummere og generell nedgang. Det er årsaken til at mange norske filmer gjør det dårlig, mener eksperter.

– De norske filmene konkurrerer med flere andre filmer og plattformer, mener Jon Einar Sivertsen i Odeon.

18 minutter siden

De norske filmene «Thomas mot Thomas» og «Titina» har fått strålende anmeldelser og karakter fem og seks. Men de ligger langt nede på Filmwebs toppliste.

Siden premieren 21. oktober har «Thomas mot Thomas» hatt 11.058 besøk og «Titina» 29.899.