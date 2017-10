Teateranmeldelse: – Hva sier du når dette mennesket, som er så mye mer enn en diagnose, spør «Har jeg ikke livets rett?»

Fakta: Hva faen er problemet? Teater Manu, av Marte Wexelsen Goksøyr, regi Bjørn Birch, med Marte Wexelsen Goksøyr og Sven Nordin

Er dette teater eller sykejournal? Det er teater, der manusforfatteren har Downs. Hun har en diagnose, men er ikke syk. Hun trener, hun tenker, altså er hun – og hun vil leve, selv om det etter stykket å dømme har vært en lang vei mot den erkjennelsen.

Marte Wexelsen Goksøyr har fuck you-humor, timing, og sterk mimikk. Hun er trassig og empatisk, og hun stiller helt rå spørsmål, som Sven Nordin – i rollen som halve regjeringen og hele seg selv, en Dr. Downs og et speil mot omverdenen – dels svarer på, dels mangler svar på.

For hva sier du når dette mennesket, som er så mye mer enn en diagnose, spør «Har jeg ikke livets rett?» Hva faen er problemet?

Brannfakler i tiden

Om det er tilfeldig eller ikke skal være usagt, men premièredatoen var sammenfallende med den dagen for 75 år siden da alle jødiske menn i Norge over 15 ble arrestert, og en måned senere deportert til Auschwitz der de aller fleste ble myrdet. Ifølge nazistene, som nå marsjerer igjen over hele Europa, hadde (har) de ikke livets rett.

Det var også dagen da Princeton-professoren Peter Singer kom for å holde ex.phil.-forelesningen 2017. Den handler riktignok om dyrs moralske status, men i likhet med Aksel Braanen Sterri, som kastet en brannfakkel om senabort i sommer – og som får en sober fremstilling i Nordin – har han hevdet at i vår genteknologiske tid må akkurat det kunne vurderes hvis fosteret ikke kan få et verdig liv.

Denne debatten kommer til å bølge videre, og Marte Wexelsen Goksøyrs stykke blir en del av den fra nå av.

Forskjell eller funksjonshemning?

Det finnes mange slags, og mange grader av funksjonshemning. I en verden der «perfeksjon» er et synonym for utvendig vellykkethet, faller nok Marte utenfor.

Men når det gjelder følelser, medmenneskelighet, innlevelse, ja, da ligger hun kanskje et stykke foran.

Hun skildrer sitt liv i episoder, som i Bjørn Birchs diskrete regi føyes sammen til en hel og ofte gripende fortelling, uten snev av føleri. Et par steder er det så hardt at man krymper seg – og det er fortjent.

Maria Selbekk, Menneskeverd

Marte spiller først moren med Downs-barnet, det en lege synes hun skal legge fra seg i skogen, og så barnet opp gjennom livet. I en av episodene vil hun ta livet av seg, og fortvilelsen er så inderlig ekte, og samspillet med Sven Nordin ofte så betagende, at det som måtte mangle av verbal variasjon blir glemt.

Marte legger premissene, Sven driver dynamikken. Han har en helt egen nærhet og varme, og spiller på mesterlige parodiske evner. Her er også åpent for improvisasjon. Dessuten følger en tegnspråktolker opp med hele kroppen, et eventyr å følge, men urettferdig navnløs i programmet.

Debatten bølger videre

Hva slags teater liker du? spør Nordin. Politisk teater, svarer Marte. Hva er det viktigste i teater, spør Nordin? At det kommer fra hjertet, svarer Marte. Som Ole Ivars. Til slutt synger hele publikum «En får værra som en er …»

Det er en hyggelig avslutning, men den tar ikke brodden av tematikken. For hvem har sagt at alle skal være like eller foretrekke klassisk musikk? Uansett, dette teaterstykket ville egne seg ekstra godt i fjernsynet.