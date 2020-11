– Diett skapt av AI er bedre enn kostholdsråd

Kunstig intelligens har laget en personlig tilpasset diett som er bedre enn standard kostholdsråd, ifølge upublisert forskning.

Hver person reagerer mye mer ulikt på matvarer enn tidligere antatt. Du kan selv måle dette med en blodsukkermåler (bildet). Men norske forskere mener utbyttet er usikkert. Ketil Blom Haugstulen

Nå nettopp

For meg kan det være bedre å spise iskrem enn sushi. For deg er kanskje en croissant bedre enn en fersken. Det er blant de lite intuitive funnene i en oppsiktsvekkende israelsk undersøkelse av pasienter i risikosonen for diabetes. Undersøkelsen er nå gjentatt av flere uavhengige forskningsgrupper.

Vi er blitt vant til at kostholdsfunn og matanbefalinger spriker fra den ene undersøkelsen til den andre. Den nye forskningen tyder på at magene våre er mer forskjellige enn de er like. Dette kan være årsaken til forvirringen. Den perfekte dietten er altså ulik for hver og en.