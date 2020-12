Hun landet drømmerollen i Hollywood. Så ble hun gravid.

LOS ANGELES (Aftenposten): Felicity Jones var redd for å miste jobben, men regissør George Clooney valgte å bli kreativ i stedet.

Da Felicity Jones ble gravid før hun skulle gå i gang med innspillingen av George Clooneys film «The Midnight Sky», valgte regissøren å skrive graviditeten inn i handlingen. PHILIPPE ANTONELLO / Netflix

Mari Glans-Doré

Nå nettopp

George Clooney var på Island da han fikk beskjeden som får mange Hollywood-produsenter til å rive seg i håret. Han hadde akkurat startet innspillingen av sin syvende film, fremtidsvisjonen The Midnight Sky.

I dette apokalyptiske eposet spiller han en vitenskapsmann som velger å bli igjen alene på et forskningsinstitutt i Arktis, mens verden er i ferd med å gå under. I et siste forsøk på å redde menneskeheten, forsøker han å kontakte en gruppe astronauter på vei hjem til jorden. Han vil be dem holde seg unna jorden og dra tilbake til en nyoppdaget beboelig planet.