Dagens quiz onsdag 10. mars 2021

Foto: Hadi Mizban, AP/NTB

1. Hovedstaden i Myanmar heter Naypyidaw, men hva heter den mest folkerike byen?

2. På hvilket fast tidspunkt ble TV-programmene Midt i smørøyet og Blikkbåx sendt?

3. Hvilken tegneserie er belgiske Maurice «Morris» de Bevere (1923-2001) best kjent for?

4. Hvem tok fire gull under årets ski-VM i Oberstdorf?

5. Hvilket land besøkte pave Frans i helgen?

6. Hvem spiller Hermine Veile i Exit?

7. Hvilket godteri med dyrenavn ble lansert av Nidar i 1975?

8. Hvilke organer rammes av sykdommen emfysem?

9. Den mest folkerike kommunen i Troms og Finnmark er Tromsø. Hvilken kommune ligger på andreplass?

10. Hvem har skrevet diktet «Ja visst gör det ondt när knoppar brister»?

Svar:

1. Yangon.

2. 18.30 på lørdager.

3. Lucky Luke.

4. Therese Johaug.

5. Irak.

6. Agnes Kittelsen.

7. Bamsemums.

8. Lungene.

9. Harstad.

10. Karin Boye.