Hvem skal lese meldingene våre? Spørsmålet splitter forskere og politikere.

Sikkerhet på nett er en grunnleggende verdi. Men det som beskytter oss, beskytter også kriminelle. Dilemmaet plager EU-politikerne.

Europakommissær Ylva Johansson er blant politikerne som har fått et dilemma i fanget nå. Foto: Virginia Mayo / AP Pool

10. jan. 2021 18:02 Sist oppdatert 8 minutter siden

Bør politi og myndigheter kunne lese meldingene dine i jakten på nettkriminelle? Spørsmålet diskuteres i EU.

– «Busemannen» er ekte, og han bor på internett. Alle vet at han gjemmer seg i mørket og hater én ting over alt annet: lyset. Så la oss skru på lyset, sa europakommissær Ylva Johansson under et seminar om hvordan EU kan forhindre overgrep mot barn gjennom internett.