Netflix-suksess med svarte dronninger og hertuger: – Kunne ikke blitt laget i Norge

Netflix så bort fra historisk korrekthet da de valgte skuespillere til «Bridgerton». – Lenge til Norge tenker i samme baner, mener filmprodusent Khalid Maimouni.

Dramaserien er basert på bokserien «Bridgerton» av forfatter Julia Quinn. I dramatiseringen av boken ser man engelske aristokrater i alle farger. Foto: Foto: Liam Daniel / Netflix

51 minutter siden

Svarte dronninger og hertuger ved siden av 1800-tallets hvite prinser og tjenere. Den nye Netflix-suksessen Bridgerton har utfordret kostymedramaets spilleregler.

Serien hadde premiere 25. desember. Netflix anslår at den vil bli sett av 63 millioner husholdninger i løpet av de første fire ukene, skriver Forbes. Dermed havner den på femteplass over Netflix’ mest sette serier noensinne. Samtidig som serien tar utgangspunkt i klassisk kostymedrama med store kjoler og debutantball, preges den av en rekke utradisjonell grep. For eksempel såkalt «fargeblind casting».