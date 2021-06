Den første norske Netflix-dokumentaren utspiller seg i tykkeste Brooklyn

«Sisters on Track» skildrer nærmiljøets betydning for tre unge søstre. Ifølge filmskaperne gjelder budskapet like mye på hjemmebane.

Strømmeklare Sisters on Track følger løpersøstrene (f.v.) Brooke, Rainn og Tai Sheppard på og utenfor friidrettsarenaen. Foto: Derek Howard / Netflix

«Det trengs en landsby for å oppdra et barn,» heter det i et afrikansk ordtak. Tilsynelatende står ideen sterkt også i afrikansk-amerikanske enklaver i Brooklyn, New York.

Dokumentaren Sisters on Track skildrer nærmiljøets betydning for tre unge søstre. Ikke minst står den lokale friidrettstreneren sentralt.

