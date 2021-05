Dagens quiz lørdag 8. mai

Hva heter USAs førstedame?

Foto: Patrick Semansky, AP/NTB

9 minutter siden

1. I hvilket år ble fotballklubben Manchester United stiftet?

2. Fra hvilken sang er følgende linjer hentet: «Here in the dark, inside the hole in my heart, I'm fighting all of my demons trying to tear me apart»?