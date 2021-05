John Carew blir nye Benny i Olsenbanden

Tidligere fotballstjerne John Carew skal spille Benny i den nye Olsenbanden-filmen. Anders Baasmo får rollen som Egon.

Dette blir nye Olsenbanden. Egon Olsen spilles av Anders Baasmo (til høyre), Benny Fransen spilles av John Carew (i midten), og Elias Holmen Sørensen trer inn i rollen som Kjell Jensen. Foto: Agnete Brun / NTB

NTB

5. mai 2021 09:01 Sist oppdatert nå nettopp

Elias Holmen Sørensen skal traktere rollen som Kjell, melder NRK. Olsenbanden – Siste skrik! er den nye filmens navn.

Carew er for de fleste først og fremst kjent som fotballspiller. Han er seriemester i både Norge (Rosenborg), Spania (Valencia) og Frankrike (Lyon). For landslaget endte han med 91 landskamper og 24 mål. Han var blant annet med i EM 2000.

Som skuespiller fikk Carew sitt gjennombrudd i serien Heimebane på NRK i 2018. Carew er ikke den eneste kjenningen som skal bekle en Olsenbande-rolle. Anders Baasmo får rollen som selveste Egon Olsen. Han har samarbeidet med regissør Hallvard Bræin før, med Børning-filmene.

John Carew skal spille Benny i den nye Olsenbanden-filmen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Jeg har alltid vært opptatt av vår bransjes historie, og skuespillerkollegene som har gått foran oss i generasjoner. Så det er både ærefullt og artig å få være med på et sånt prosjekt. Hallvard kjenner jeg fra før: alltid full fres og dedikasjon. Og med John og Elias i banden er det virkelig en fryd å gå på jobben om dagen, sier Anders Baasmo i pressemeldingen.

Den nye Olsenbanden-filmens manus er skrevet av Karsten Fullu, og filmen skal etter planen komme på kino høsten 2022.

Om handlingen i den kommende filmen heter det at vi blir tatt med til et moderne Oslo, der Egon har delt celle med en av Munchmuseets entreprenører. Han har dermed fått tak i detaljer vedrørende en svakhet i sikkerhetssystemet, noe som jo kan komme nyttig med – dersom man vil stjele et Munch-maleri – eller tre.