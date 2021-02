Resett-debatt i Kringkastingsrådet

På årets første møte i Kringkastingsrådet ble invitasjonen til Resett-redaktør Helge Lurås til programmet Debatten tatt opp. NRK fikk både støtte og kritikk.

Resett-redaktør Helge Lurås' deltakelse i Debatten på NRK var en av sakene som ble tatt opp i Kringkastingsrådets møte torsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ifølge Kampanje var det kommet inn 123 henvendelser til Kringkastingsrådet om Resetts deltakelse i debattprogrammet, der Resett-redaktør Helge Lurås deltok i en duell med Rødt-politiker Mímir Kristjánsson.

– Vi visste at det ville vekke reaksjoner å invitere Resett. Og fordi vi visste at det ville vekke en del reaksjoner, så brukte vi en del tid på å vurdere hva som ville være den riktige settingen, sier redaktør Knut Magnus Berge.

NRK mente det var viktig å ha med Resett med tanke på Vær Varsom-plakatens punkt om samtidig imøtegåelse.

– Legger vi opp til en debatt der vi regner med at det blir satt fram sterke beskyldninger, er presseetikken klar på at vi skylder den som blir utsatt for dette å svare, sa NRK-redaktør Knut Magnus Berge under rådets møte torsdag, ifølge Medier24.

Både Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk og Kringkastingsrådets leder Julie Brodtkorb var blant rådsmedlemmene som støttet NRK i saken.

– Det er godt å høre, som jeg også har hørt i andre sammenhenger, at NRK står imot presset for å legge til grunn scenenekt og no-plattforming, som en del tar til orde for, sa Selbekk, mens Brodtkorb mente det er riktig at NRK har en bredde i hvem de inviterer til Debatten.

– Jeg er mer redd for at det blir de samme som går igjen på en såpass stor debattplattform, sa hun.

Forfatter og rådsmedlem Bushra Ishaq var imot at Lurås ble invitert til Debatten.

– Problemet mitt handler om retningen NRK går når redaktøren rettferdiggjør ikke bare Resett, men også aktører som Document.no, på bakgrunn av helheten i det disse formidler og verdigrunnlaget disse står for, sa Isaq, som opplyste at hun har opplevd personangrep fra aktører som støtter Resett etter at hun har deltatt i debatter på NRK.