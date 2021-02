Trippelnominert til Spellemann

Tre artister kan vinne tre priser for musikkåret 2020: Nykommeren Musti, rapperen Cezinando og popveteranen Sondre Lerche.

Ugbad Mustafa, med artistnavnet Musti, er trippelnominert til Spellemann 2020. Foto: Stig B. Hansen

Nå nettopp

De nominerte til Spellemann 2020 ble kjent via en digital pressekonferanse fredag. Tre artister hadde størst grunn til å glise etterpå. De fikk tre nominasjoner hver:

Sondre Lerche. Cezinando. Musti.

To plater – tre nominasjoner

Musti er rapperen Ugbad Mustafa (19) fra Tøyen i Oslo. Tekster om identitet, familiebånd og den vanskelige prosessen med å finne seg selv, har gjort henne til et stjerneskudd i norsk musikk. Inspirasjonen til tekstene henter hun blant annet i talene til tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland.

I 2020 ga Musti ut platene Qoyskayga og Mellom høyblokkene. «Sterkt vitnesbyrd fra Tøyen», skrev vår anmelder om førstnevnte. Nå er Musti spellemannominert i klassene «tekstforfatter», «hiphop» og «årets gjennombrudd».

Les også Musti (19): – Jeg ønsker å være en leder for dem jeg representerer

Kristoffer Cezinando Karlsen har vært nominert til spellemannpris syv ganger tidligere, og han har vunnet tre av dem. Nå er rapperen fra Oslo nominert nye tre ganger for sin albumutgivelse Et godt stup i et grunt vann. Klassene er «hiphop», «låtskriver» og «tekstforfatter».

I tillegg er tidligere spellemannvinner Ole Torjus Hofvind nominert for det samme albumet i klassen «produsent».

Kristoffer Cezinando Karlsen er trippelnominert til Spellemann 2020. Foto: Stein Bjørge

– Et kaos av et år

Popartisten Sondre Lerche får også tre nominasjoner. Han har vært det samme seks ganger før og vant prisen for «nykommer» allerede i 2001. Nå er hans svært personlige album Patience nominert i klassene «pop», «låtskriver» og «tekstforfatter».

I tillegg bør han være en kandidat til den ypperste hederen Årets Spellemann.

– Det er kjempestas at publikum, og nå også Spellemann, er såpass mottagelig for en plate som jeg har lagt så mye i. Jeg føler meg svært privilegert som kan vie livet til å uttrykke og gjøre akkurat det jeg vil og føler for gjennom musikken, sier Sondre Lerche.

Han oppsummerer koronaåret 2020 som «kaos, helt vilt hektisk, helt vanvittig givende, om enn til tider frustrerende».

– Det var et år der jeg fikk brukt hele meg og alt jeg har lært og erfart. Som artist, låtskriver, menneske – og ikke minst som fersk manager for artisten Sondre Lerche, sier han.

Lerche var én av de første artistene som lykkes med strømmekonsert fra egen stue i fjor vår, og i sommer la han ut på en lang soloturné landet rundt. Etter planen skal han spille seks utsolgte konserter på Rockefeller i Oslo i april.

Les også Sondre Lerche er i siget

Sondre Lerche kan vinne tre, kanskje fire priser under Spellemann 2020. Her fra en koronakonsert i egen stue i fjor. Foto: Morten Uglum

Sigrid vant i fjor

Fjorårets spellemannpris ble sterkt preget av koronaen. Utdelingen skjedde digitalt over flere dager og på flere sendeflater hos NRK. Den store vinneren var popartisten Sigrid Solbakk Raabe, som fortjent fikk to priser, blant annet som Årets Spellemann.

Det nye R&B-stjerneskuddet Isah fikk også to spellemannpriser for musikkåret 2019: I klassen «Urban» og som «Årets gjennombrudd».

Spellemann 2020 deles ut med show på NRK fredag 16. april.