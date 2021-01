Jahn Teigen samlet på absolutt alt. Nå kan noe av dette bli ditt.

Nettauksjon skal selge 300 gjenstander fra den avdøde artistens egen samling.

Gullplater, møbler, bilder og andre personlige einendeler er blant tingene som nå selges fra Jahn Teigens egen samling. Foto: Signe Dons

30. jan. 2021 11:36 Sist oppdatert nå nettopp

I fjor vår ryddet Sara Teigen ut av tre store hus, loft og boder på Klockargården i Skåne i Sverige. Hennes avdøde far, Jahn Teigen, hadde samlet på absolutt alt gjennom sitt 70-årige liv.

Underveis i ryddingen skjønte hun at mange av disse tingene kan ha større verdi for andre enn henne selv. Nå kan Teigen-fansen sikre seg et minne.