Ny serie på NRK: Filmet over hele verden, men serien er som et kjedelige postkort

Spansk bestselgende roman er blitt TV-serie. Resultatet er som et todimensjonalt postkort fra en verden i flammer.

Irene Escolar spiller forelskede Amelia Garayoa, og Oriol Pla er den blodrøde kommunisten Pierre Comte i «Fortell meg hvem jeg er» på NRK. Det er en fortelling som følger paret gjennom den spanske borgerkrigen via Argentina til Sovjet og andre verdenskrig. Foto: Beta Film GmbH/Moviestar

Fakta Fortell meg hvem jeg er NRK. Premiere i NRK TV mandag 8. februar. Vises også kl. 23.15 hver mandag og tirsdag på NRK1. Med: Irene Escolar, Oriol Pla, Pierre Kiwitt, Maria Pia Calzone, Will Keen Vis mer

I 2011 ble El País’ litteraturredaktør spurt av The Guardian om å skrive om «what they’re reading in Spain». Den sigarettrøkende herremannen listet opp en rekke spanske Nobel-kandidater og andre mannlige stjerneforfattere. Han nevnte ikke boken spanjoler flest leste på den tiden.

Det var Julia Navarros 1100 sider lange og vilt suksessrike Dime quién soy, som senere ble oversatt til engelsk under tittelen Tell Me Who I Am. Historien om Amelia som rømmer med sin kommunistelsker Pierre, er ti år senere uunngåelig blitt en stor og dyr TV-serie.