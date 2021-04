Operaens solistensemble har krympet år for år. Endelig fikk de en god nyhet.

Tenoren Magnus Staveland (42) er første nyansettelse i Operaens solistensemble på seks år. – Et viktig signal, mener operamiljøet.

Tenoren Magnus Staveland har arbeidet internasjonalt som frilanser i 20 år. Han er glad for fast ansettelse og en mer forutsigbar hverdag. Foto: Signe Dons

7 minutter siden

– Etter 20 år som frilanser, er dette en ny og spennende oppgave for meg, sier Magnus Staveland.

Han mener operasjef Randi Stene staker ut en kurs, og at hun viser at hun vil ha et sterkt solistensemble som base for aktiviteten på Operaen.