Erlend Loe: «Får allergisk reaksjon av Jesse Eisenbergs overspill»

Interessant historie blir kitschfestival.

Erlend Loe

Fakta Resistance Regi: Jonathan Jakubovicz. Med: Jesse Eisenberg, Clémence Poésy, Matthias Schweighöfer. USA/England/Tyskland. Krigsdrama. Aldersgrense 15 år. Vis mer

Hvordan forteller vi om andre verdenskrig på film uten å trå feil? Etter som vi fjerner oss fra begivenhetene, blir dette stadig mer komplisert.

På den ene siden åpnes muligheten for å berette de historiene som av ulike årsaker har vært vanskelige å berøre til nå. På den andre siden kommer vi lett i skade for å ofre sannhet til fordel for underholdning. Tidsvitnene er borte, og fortellerkonvensjonene er godt sementert.