De nominerte til Gullruten er valg ut – «Rådebank» blant favorittene

Prisutdelingen Gullruten går av stabelen 7. og 8. mai – med strenge koronarestriksjoner. Men innsatser innen TV-faget skal uansett prises, og NRK leder nominasjonsheatet.

Dramaserien «Rådebank» følger blant andre GT (Odin Waage) i livet som råner på bygda. Foto: Fenomen / NRK

Komiker Sigrid Bonde Tusvik og TV-profil Morten Hegseth leder prisfesten 8. mai, fremgår det av pressemeldingen.

Tradisjonen tro har NRK hanket inn flest nominasjoner, og et av programmene som ligger godt an er serien om rånelivet, «Rådebank». Hele fem nominasjoner sikrer serien seg, blant annet er Sjur Vatne Brean og Odin Waage nominert for sine skuespillerprestasjoner. NRK-serien er også inne i varmen i den gjeve kategorien «Beste dramaserie», der den kniver mot «Exit 2», «Norsk-ish» og Netflix-serien «Hjem til jul 2».

TV2-programmene som sanker flest nominasjoner er «Farmen» og «Farmen kjendis» – samt «Norge bak fasaden», skriver Kampanje.

«Discovery» får god uttelling for «Estonia», «Brille» og «Hvite gutter» – som får to nominasjoner hver, heter det videre herfra.

Oversikt over alle nominerte ligger på Gullrutens hjemmeside.

– Det har vært et år der de fleste av oss har sett mer tv enn vi pleier, og virkelig har kunnet gå innholdstilbudet etter i sømmene. Derfor er det ekstra gøy å se at kvaliteten er så høy på det norske TV-produsenter lager, og at det leveres topp innhold selv under så krevende produksjonsforhold som dette siste året har bydd på, sier Åse Kringstad, styreleder i Gullruten.

Det skal deles ut 44 statuetter i «Gullruten» og Gullruten Fagprisen».