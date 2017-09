Engler på Bugges piano

1 2 3 4 5 6 Bugge Wesseltoft

Det har gått 20 år siden albumet It´s snowing on my piano kom ut. Den stillferdige vinter- og juleplaten har fått innpass hos svært mange, enten den har gitt dem pusterom i hektiske tider eller blitt brukt som meditasjon.

Bugge Wesseltoft syns det er fint å vite at musikken hans kan bety noe for folk som hører på. Derfor har han valgt å lage en oppfølger. For å få den rette inspirasjonen, nærhet til naturen og ikke minst den rette klangen tok han turen til Lofotkatedralen og Steinway-pianoet i kirken.

Det er den vemodsvakre stemningen fra It´s snowing on my piano- albumet som videreføres, og klangen kan ingen klage på.

Sødmefylte sanger

Det lette anslaget og den myke lekenheten bærer Bugges merke. Vi hører minimalistiske utgaver av salmer, folketoner, koraller og kjente poplåter. De krever svært lite av deg. Det de byr på, er fred og ro.

Først ut av de elleve småstykkene er «Es sungen drei Engel». Det er en tradisjonell sang med røtter flere hundre år tilbake i tid. Wesseltoft kler den naken og legger melodien på et fløyelsmykt leie. Selve atmosfæren i albumet etableres her, og den blir med på resten av ferden.

Selv om Bugge spiller både Hendrix og Dylan, slipper ingen av sangene unna det sødmefylte. I pianistens tydelige tilnærming til stoffet ligger både en styrke og en svakhet. Det kan være godt å være sammen med over en viss tid, men det kan også oppleves som noe ensformig.

ACT

Variasjon i låtvalget

Heldigvis er de komposisjonene han har valgt seg, såpass forskjellige at det i seg selv gir en viss variasjon. Det er jo god avstand mellom Paul Simons «Bridge over troubled water» og Jagger/Richards «Angie».

Førstnevnte er som skapt for Lofotkatedralen, og Bugges versjon er et av albumets fineste innslag. «Angie» har han trolig tatt med fordi han har et personlig forhold til den. Jeg syns ikke han lykkes spesielt godt med å trekke mening ut av den sangen. Den er jo heller ikke blant de beste fra The Glimmer Twins.

Johann Sebastian Bach er representert med «Koral» og Jimi Hendrix med «Angel». De følger etter hverandre på albumet og tåler det bra. De har begge melodier Bugge er i stand til å ivareta på godt vis. Et lett element av improvisasjon krydrer dem. Han er helt til stede i det han gjør. Det låter inspirert.

En god formel å lykkes med

Bugge Wesseltoft sier selv han har spilt inn Everybody Loves Angels med samme idé som da han gjorde julemusikken. Det slår meg at de grepene han har gjort gjennom karrièren sin, har vært tydelige og enkle, i disse ordenes beste forstand.

Det gjelder ikke minst for den musikken som har gjort Bugge kjent internasjonalt – The New Conception Of Jazz. De gangene han lykkes best med tilnærmingen sin, er det høy klasse over resultatet.

Det skal virkelig noe til å skille seg ut bak det akustiske pianoet, både fordi pianojazztradisjonen er lang og fordi det er svært mange skarpe utøvere som har ytret seg i det lyriske feltet. Bugge Wesseltofts innpakning av kjente låter i kortversjon, er en god formel å lykkes med. Man blir satt i en tilstand. Det tror jeg er i tråd med pianistens eget ønske.