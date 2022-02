Internasjonal og historisk snert ved Astrup Fearnley

Filmen om bitcoin er verd inngangsprisen alene.

Høydepunktet. Hva har tibetanske nomader, kommunistiske industrialiseringsprosjekt og bitcoin å gjøre med hverandre? Mye viser det seg.

Når man tenker på kunst som handler om det digitale, ser man gjerne for seg, vel, noe digitalt. Kanskje en dataskjerm. I det minste et par VR-briller, noe neonlys og en robot eller to.