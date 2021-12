Håpefull nyttårsfeiring verden over

For ett år siden trodde mennesker over hele verden at de snart kunne legge pandemien bak seg. Slik gikk det ikke, men håpet lever fortsatt.

Fyrverkeri ved Operahuset i Sydney, der titusener samlet seg i sentrum av byen for å se på showet.

Nå nettopp

Stillehavsnasjonene Samoa og Kiribati var blant de første til å ønske 2022 velkommen. Siden kom turen til New Zealand, og deretter Australia.

Selv om koronapandemien fører til høyere smittetall enn på lenge, er ikke restriksjonene like strenge som de var i fjor. Flere steder der nyttårsfeiringer ble avlyst for ett år siden, går de sin gang i år, men med krav om munnbind og sosial avstand.