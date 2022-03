Putin fikk svar på tiltale – fra Harry Potter-forfatteren

Vladimir Putin kritiserte fredag Vesten for å fryse ut russisk kultur. Men da han sammenlignet boikotten med reaksjonen mot J.K. Rowling, reagerte Harry Potter-forfatteren umiddelbart.

Harry Potter-forfatter J.K. Rowling mislikte sterkt at Vladimir Putin dro hennes navn inn i kritikken av Russland-boikotten.

I en TV-sendt tale på russisk TV fredag tok en irritert Putin opp boikotten og utfrysingen av russisk kultur.

– Vestens straffereaksjoner mot russisk kultur kan sammenlignes med nazistenes bokbål på 1930-tallet, mente den russiske presidenten.

Mange vestlige land boikotter russisk kultur og kulturarbeidere som følge av landets invasjon av Ukraina. Dette reagerer Putin sterkt på.

Likte dårlig sammenligningen

Han sammenlignet også boikotten med reaksjonene mot Harry Potter-forfatteren J.K. Rowling. Hun ble for vel et år siden beskyldt for å være transfobisk, etter noen twittermeldinger om temaet.

– For ikke så lenge siden ble barneforfatteren J.K. Rowling også utfrosset fordi tilhengerne av såkalte kjønnsfriheter ikke likte det hun mente, sa Putin.

Det tok bare 3–4 timer før J.K. Rowling svarte med følgende twittermelding:

– Det er vanskelig å ta kritikk av vestlig kanselleringskultur alvorlig når den kommer fra dem som slakter sivile eller som fengsler og forgifter sine kritikere, svarte Harry Potter-forfatteren.

Anklaget Vesten for «total krig»

Den TV-sendte talen ble holdt til vinnere av ulike russiske kulturpriser. Også utenriksminister Sergej Lavrov deltok, og i likhet med Putin trakk han frem nazistene i Tyskland og anklaget Vesten for å ha erklært «total krig» mot Russland.

– De legger ikke skjul på hva målet er, de har offentlig kunngjort at målet er å ødelegge, ruinere og kvele den russiske økonomien og Russland som helhet, sa han ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.