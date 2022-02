I Sara Johnsens nye roman kan orgasmer bestilles og skreddersys

Seksualitet og kropp kan komme til å bli enda mer regulert, frykter bokaktuelle Sara Johnsen.

Sara Johnsens nye roman «Til Dancing boy» er et skråblikk på det norske samfunnet.

De mest feilfrie orgasmene oppnås uten hjelp av et annet menneske. Det er i hvert fall tilfellet i Sara Johnsens nye roman «Til Dancing boy».

Her møter vi et par som driver klinikken Pure Pleasure. Der kan man få orgasmer gjennom skreddersydde programmer og avanserte sensorer. Boken er satt noen tiår frem i tid. Ifølge forfatteren er den et skråblikk på hvor Norge kanskje er på vei: